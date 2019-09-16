Синоптик рассказал, в каких регионах России наступил бархатный сезон

"Сейчас бархатный сезон, как и должно быть, во Владивостоке, то есть юг Приморья, центральная часть. Циклоны ушли, хорошая, погожая погода. Циклон "Линг-Линг" ушел, и пока будет погожая погода до конца недели. Волгоградская, Астраханская области - тут еще лето. Крым - шикарная погода. Может быть несколько прохладно, но все равно сухая и солнечная погода. Сочи тоже. Калмыкия, юг Уральского округа - теплая погода", - сказал Варакин.