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РИА Новости

Синоптик рассказал, в каких регионах России наступил бархатный сезон

12:35 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бархатный сезон начался на юге Приморья, в Крыму и Сочи, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Сейчас бархатный сезон, как и должно быть, во Владивостоке, то есть юг Приморья, центральная часть. Циклоны ушли, хорошая, погожая погода. Циклон "Линг-Линг" ушел, и пока будет погожая погода до конца недели. Волгоградская, Астраханская области - тут еще лето. Крым - шикарная погода. Может быть несколько прохладно, но все равно сухая и солнечная погода. Сочи тоже. Калмыкия, юг Уральского округа - теплая погода", - сказал Варакин.
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