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РИА Новости
Война в Сирии

МККК призвал соблюдать принцип разграничения из-за обострения в Идлибе

12:34 16.09.2019
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourАвиаудар сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Авиаудар сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
Авиаудар сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста на фоне обострившейся ситуации в провинции Идлиб призывает стороны конфликта в Сирии соблюдать принцип разграничения, чтобы избежать больших потерь среди гражданского населения, заявил РИА Новости глава делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии Ихтияр Асланов.
По словам Асланова, в Идлибе ситуация становится все более сложной, а боевые действия в течение нескольких месяцев усиливаются, что приводит к росту числа беженцев. "Насколько нам известно, более 2,5 миллиона человек живут на севере Хамы и юге провинции Идлиб. Любое военное вмешательство там приведет к потерям", - отметил он.
"Как гуманитарная организация, мы призываем воюющие стороны соблюдать принципы разграничения, соразмерности и предосторожности. Потому что с таким количеством населения любое нарушение работы инфраструктуры, например, насосных станций или больниц, которых и так уже не много там осталось, будет оказывать дополнительное давление на людей и на службы", - подчеркнул глава московского офиса МККК.
Он также добавил, что диалог по гуманитарным вопросам продолжается со всеми сторонами конфликта. "Мы пытаемся понять, что их беспокоит, а также пытаемся найти наилучшие пути урегулирования ситуации, учитывая сложившиеся условия. Это определенно нелегко, но наши коллеги продолжают вести переговоры о предоставлении большего доступа", - заявил Асланов.
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Говоря о лагере беженцев "Рукбан", он отметил, что, по последним данным, около 17 тысяч человек живут там в очень тяжелой гуманитарной ситуации. "Мы, конечно, пытаемся отслеживать, какова гуманитарная ситуация и что будущее готовит этим людям. Мы как гуманитарная организация определенно поддерживаем и приветствуем любую инициативу с любой стороны, которая может помочь положительно разрешить ситуацию в лагере "Рукбан", - подчеркнул он.
По поводу ситуации в лагере "Аль-Холь" глава московского офиса МККК заявил, что с декабря 2018 года более 60 тысяч человек прибыли в лагерь, в связи с чем стало труднее отвечать на все потребности жителей, в частности, из-за того, что большинство из них - женщины и дети. "Потребности меняются и растут день ото дня. Поэтому мы просим предоставить нам больший доступ, чтобы было больше ресурсов" - добавил Асланов.
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