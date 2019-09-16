Курский губернатор выступил за постепенную отмену транспортного налога

ВОРОНЕЖ, 16 сен – РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Курской области Роман Старовойт заявил на инаугурации о необходимости постепенной отмены транспортного налога в стране.

Восьмого сентября жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов. Избирательная комиссия области признала выборы состоявшимися и действительными. Церемония вступления Старовойта в должность состоялась в понедельник в местном драматическом театре имени А.С. Пушкина.

"Планирую выступить с инициативой по справедливому регулированию транспортного налога. Наши граждане должны платить его пропорционально использованию транспорта, и считаю, что транспортный налог постепенно должен быть отменен", - заявил Старовойт.

По его словам, "для справедливости достаточно будет акцизного сбора на топливо".