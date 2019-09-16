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РИА Новости

Курский губернатор объявил о сокращении числа своих заместителей

12:23 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роман Старовойт. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 сен – РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Курской области Роман Старовойт объявил на инаугурации о реорганизации обладминистрации, в связи с чем сократится число его заместителей.
Восьмого сентября жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов. Избирательная комиссия области признала выборы состоявшимися и действительными. Церемония вступления Старовойта в должность состоялась в понедельник в местном драматическом театре имени А.С. Пушкина.
"Сегодня будет утверждена новая структура администрации области. Реорганизация администрации направлена на повышение эффективности ее работы, устранение дублирования функций. Количество заместителей губернатора сократится, а количество органов государственной власти Курской области - комитеты и департаменты - будет уменьшено", - сказал губернатор.
Как отметил Старовойт, эти меры позволят сделать структуру администрации области "работоспособной и эффективной".
Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября, после того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий.
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Роман СтаровойтКурская областьВоронежПолитика
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