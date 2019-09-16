Курский губернатор объявил о сокращении числа своих заместителей

ВОРОНЕЖ, 16 сен – РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Курской области Роман Старовойт объявил на инаугурации о реорганизации обладминистрации, в связи с чем сократится число его заместителей.

Восьмого сентября жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов. Избирательная комиссия области признала выборы состоявшимися и действительными. Церемония вступления Старовойта в должность состоялась в понедельник в местном драматическом театре имени А.С. Пушкина.

"Сегодня будет утверждена новая структура администрации области. Реорганизация администрации направлена на повышение эффективности ее работы, устранение дублирования функций. Количество заместителей губернатора сократится, а количество органов государственной власти Курской области - комитеты и департаменты - будет уменьшено", - сказал губернатор.

Как отметил Старовойт, эти меры позволят сделать структуру администрации области "работоспособной и эффективной".