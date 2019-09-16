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РИА Новости

Семье убитого на Сахалине росгвардейца оказали материальную помощь

12:17 16.09.2019
2019
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сен – РИА Новости. Семье погибшего на Сахалине сотрудника Росгвардии, сделавшего замечание курильщику, помогают материально, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина.
Ранее Таратутина рассказала РИА Новости о гибели сотрудника ведомства от ножевых ранений, полученных при потасовке с курильщиком, которому он сделал замечание о недопустимости курения в общественном месте.
Сотрудники правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка.
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"Членам семьи погибшего сотрудника Росгвардии оказывается необходимая материальная помощь. Ряд других выплат, предусмотренных законодательством, родственники 23-летнего уроженца Анивы получат немного позже", - рассказала собеседница агентства.
Южно-Сахалинский городской суд вынес решение о заключении под стражу 51-летнего жителя Южно-Сахалинска, подозреваемого в убийстве 23-летнего сотрудника Росгвардии. На неоднократно судимого мужчину заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
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