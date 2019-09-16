Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пасмурная дождливая погода с максимальной температурой до 10 градусов ожидается в Москве на этой неделе, в выходные будут заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По последним данным, мы будем пребывать на этой неделе в периоде ненастной погоды, до выходных включительно. Будет холодно, дожди, нулевые температуры в конце недели, заморозки до минус 1-2", - сообщил Тишковец.

Метеоролог отметил, что всю неделю москвичей ожидает циклоническая погода с короткими дождями и пасмурным небом. Температура в течение недели будет постепенно падать: если в понедельник ожидается до плюс 16, то к концу недели - максимум 10 градусов тепла.

"В любом случае, это холодная, ветреная погода, особенно сегодня и завтра. Температура будет медленно понижаться: если сегодня у нас 11-16 днем, ближайшей ночью 5-10 градусов, то к концу недели мы скатимся примерно до около нулевых значений ночью, а днем максимум в пределах 10 градусов", - добавил синоптик.

Тишковец отметил, что такие колебания температуры могут спровоцировать переход осадков в смешенную фазу - возможно выпадение снежинок.