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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

12:11 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие на одной из улиц Москвы во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пасмурная дождливая погода с максимальной температурой до 10 градусов ожидается в Москве на этой неделе, в выходные будут заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По последним данным, мы будем пребывать на этой неделе в периоде ненастной погоды, до выходных включительно. Будет холодно, дожди, нулевые температуры в конце недели, заморозки до минус 1-2", - сообщил Тишковец.
Метеоролог отметил, что всю неделю москвичей ожидает циклоническая погода с короткими дождями и пасмурным небом. Температура в течение недели будет постепенно падать: если в понедельник ожидается до плюс 16, то к концу недели - максимум 10 градусов тепла.
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"В любом случае, это холодная, ветреная погода, особенно сегодня и завтра. Температура будет медленно понижаться: если сегодня у нас 11-16 днем, ближайшей ночью 5-10 градусов, то к концу недели мы скатимся примерно до около нулевых значений ночью, а днем максимум в пределах 10 градусов", - добавил синоптик.
Тишковец отметил, что такие колебания температуры могут спровоцировать переход осадков в смешенную фазу - возможно выпадение снежинок.
"Этот период будет недолгим, коротким, но тем не менее кто-то, может быть, успеет пронаблюдать вот эти небольшие снежинки. Особенно это будет заметно в пятницу, субботу", - заключил метеоролог.
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