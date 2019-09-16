СК завел дело после ЧП с пассажирским судном, севшим на мель в Югре

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в ХМАО, где пассажирский теплоход "Метеор-282" сел на мель и пострадали 19 человек, сообщает СК РФ.

Днем в субботу пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО. По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. По данным следствия, на теплоходе находились 60 пассажиров, 19 из которых обратились за медицинской помощью. Согласно информации департамента здравоохранения Югры, госпитализация понадобилась двум женщинам, они находятся в больнице города Нягань.