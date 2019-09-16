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РИА Новости

СК завел дело после ЧП с пассажирским судном, севшим на мель в Югре

11:59 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкРека Обь
Река Обь
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Река Обь. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в ХМАО, где пассажирский теплоход "Метеор-282" сел на мель и пострадали 19 человек, сообщает СК РФ.
Днем в субботу пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО. По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. По данным следствия, на теплоходе находились 60 пассажиров, 19 из которых обратились за медицинской помощью. Согласно информации департамента здравоохранения Югры, госпитализация понадобилась двум женщинам, они находятся в больнице города Нягань.
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15 сентября, 10:13РИА Новости
Медики рассказали о состоянии пострадавших на судне, севшем на мель в Югре
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщает СК.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФХанты-МансийскПроисшествия
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