СК ищет подростков, жестоко избивших сверстницу в Москве

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Столичные следователи начали проверку из-за размещенной в интернете видеозаписи, на которой группа подростков жестоко избивает сверстницу, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки", - сказала Иванова.

По ее словам, на видеоролике группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ищут причастных к избиению.