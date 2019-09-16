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РИА Новости

СК ищет подростков, жестоко избивших сверстницу в Москве

11:38 16.09.2019 (обновлено: 12:34 16.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Столичные следователи начали проверку из-за размещенной в интернете видеозаписи, на которой группа подростков жестоко избивает сверстницу, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки", - сказала Иванова.
По ее словам, на видеоролике группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице по голове и телу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ищут причастных к избиению.
Как сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД, мать потерпевшей написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку.
Стоп-кадр видео нападения на девочку-инвалида в Нижнем Новгороде
29 августа, 08:00РИА Новости
"Будет только хуже". В Нижнем Новгороде подростки избили девочку-инвалида
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