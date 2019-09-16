Работу Бэнкси продадут на аукционе за рекордно высокую цену

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Картина Бэнкси, изображающая членов палаты представителей Британского парламента в виде шимпанзе, будет продана за рекордно высокую для художника цену, . Картина Бэнкси, изображающая членов палаты представителей Британского парламента в виде шимпанзе, будет продана за рекордно высокую для художника цену, сообщает The Guardian.

Работу оценивают в полтора–два миллиона фунтов стерлингов (1,8–2,5 миллиона долларов), и ее принято толковать в политическом ключе.

Бэнкси создал эту картину в 2009 году для своей самой крупной выставки в Бристольском музее. В марте этого года музей вновь выставил ее, чтобы отметить "день Brexit", и художник прокомментировал эту ситуацию в инстаграме: "Вы можете смеяться сейчас, но придет день, когда никто не возьмет на себя ответственность".

Алекс Бранзик, возглавляющий секцию современного искусства в европейском отделении Sotheby’s, отметил: "Неважно, как вы относитесь к выходу Великобритании из ЕС, без всякого сомнения эта работа сейчас более актуальна, чем когда-либо, она отражает беспрецедентный уровень политического хаоса и подтверждает, что Бэнкси остается важнейшим автором сатирических полемических произведений".

Высота картины составляет почти четыре метра, эта самое большое из известных полотен художника на холсте.