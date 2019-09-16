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РИА Новости
Культура

Работу Бэнкси продадут на аукционе за рекордно высокую цену

12:06 16.09.2019
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© Страница banksy в InstagramКартина британского стрит-арт художника Бэнкси "Devolved Parliament"
Картина британского стрит-арт художника Бэнкси Devolved Parliament
© Страница banksy в Instagram
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Картина Бэнкси, изображающая членов палаты представителей Британского парламента в виде шимпанзе, будет продана за рекордно высокую для художника цену, сообщает The Guardian.
Работу оценивают в полтора–два миллиона фунтов стерлингов (1,8–2,5 миллиона долларов), и ее принято толковать в политическом ключе.
Бэнкси создал эту картину в 2009 году для своей самой крупной выставки в Бристольском музее. В марте этого года музей вновь выставил ее, чтобы отметить "день Brexit", и художник прокомментировал эту ситуацию в инстаграме: "Вы можете смеяться сейчас, но придет день, когда никто не возьмет на себя ответственность".
Алекс Бранзик, возглавляющий секцию современного искусства в европейском отделении Sotheby’s, отметил: "Неважно, как вы относитесь к выходу Великобритании из ЕС, без всякого сомнения эта работа сейчас более актуальна, чем когда-либо, она отражает беспрецедентный уровень политического хаоса и подтверждает, что Бэнкси остается важнейшим автором сатирических полемических произведений".
Высота картины составляет почти четыре метра, эта самое большое из известных полотен художника на холсте.
Торги запланированы на третье октября. Аукцион состоится в том же зале, где Бэнкси год назад удивил мир искусства самоуничтожением одной из своих работ после того, как она была продана.
Граффити британского стрит-арт художника Бэнкси
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