Глава греческой делегации назвал крымские вина прекрасными

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава греческой делегации, заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Исихос считает, что в Крыму производят прекрасные вина.
"Первые виноградники в Крыму явно посадили греки и до сих пор тут выращивают виноград и делают прекрасные вина именно из сортов греческого винограда", - сказал Исихос журналистам.
Греческая делегация находится с визитом Крыму. Цель визита - подготовка к международному проекту "Греки Причерноморья", который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.
4 октября 2018, 16:52РИА НовостиНорвежскую делегацию удивил вкус крымских яблок