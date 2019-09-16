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РИА Новости

Глава греческой делегации назвал крымские вина прекрасными

11:30 16.09.2019 (обновлено: 11:42 16.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБокал белого вина
Бокал белого вина
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Бокал белого вина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава греческой делегации, заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Исихос считает, что в Крыму производят прекрасные вина.
"Первые виноградники в Крыму явно посадили греки и до сих пор тут выращивают виноград и делают прекрасные вина именно из сортов греческого винограда", - сказал Исихос журналистам.
Греческая делегация находится с визитом Крыму. Цель визита - подготовка к международному проекту "Греки Причерноморья", который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.
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4 октября 2018, 16:52РИА Новости
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