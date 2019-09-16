Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T11:27Z
https://ria.ru/20190916/1558723193.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100209/70/1002097012_0:203:3280:2048_1036x0_80_0_0_0c5c2c3fb932fd5a0637b56f60971575.jpg
РИА Новости

В Уфе задержали осужденного, сбежавшего из колонии

11:27 16.09.2019
778
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкАвтозак ФСИН России
Автозак ФСИН России
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
УФА, 16 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в центре Уфы сбежавшего из колонии осужденного, теперь мужчине грозит новый тюремный срок, сообщили в управлении ФСИН по Башкирии.
Ранее сообщалось, что осужденный Александр Костылев самовольно покинул участок колонии-поселения при колонии №9 в Башкирии, его пропажу обнаружили во время вечерней переклички.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 15 сентября в Кировском районе Уфы сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по республике задержан осужденный Александр Костылев", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что "желание осужденных как можно скорее незаконно оказаться на свободе во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком, статья за побег предусматривает до четырех лет лишения свободы".
"Кроме этого, материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные, уголовно-исполнительная служба подает иск в суд с указанием причиненного материального ущерба", - сообщает УФСИН региона.
Полиция
12 сентября, 11:23РИА Новости
В Астраханской области задержали трех осужденных, сбежавших ради дня города
230003
Обсудить 0
Федеральная служба исполнения наказаний РФУфаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК ищет подростков, жестоко избивших сверстницу в Москве
РИА
Новости
Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде
Уволился следователь, ведший дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе
Судебное заседание
На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Лента
новостей
Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов
Прокуратура Красноярского края подтвердила гибель прокурора Лесосибирска
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
В Минтруде готовят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Бокал белого вина
Глава греческой делегации назвал крымские вина прекрасными
Сотрудники в офисе
Башкирия не будет участвовать в эксперименте по введению "четырехдневки"
Статуя Фемиды в суде
Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына
Машина Следственного комитета РФ
Суд арестовал подростка, избившего до смерти ровесника в Тверской области
Сотрудники ФСБ во время учений
Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
Автомобиль полиции
В Москве насильник четыре дня удерживал школьницу у себя дома, сообщили СМИ
Пассажирский самолет в небе
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске самолета вылетели в Уфу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
Лента новостейМолния