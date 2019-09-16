В Уфе задержали осужденного, сбежавшего из колонии

УФА, 16 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в центре Уфы сбежавшего из колонии осужденного, теперь мужчине грозит новый тюремный срок, сообщили в управлении ФСИН по Башкирии.

Ранее сообщалось, что осужденный Александр Костылев самовольно покинул участок колонии-поселения при колонии №9 в Башкирии, его пропажу обнаружили во время вечерней переклички.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 15 сентября в Кировском районе Уфы сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по республике задержан осужденный Александр Костылев", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что "желание осужденных как можно скорее незаконно оказаться на свободе во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком, статья за побег предусматривает до четырех лет лишения свободы".