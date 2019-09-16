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РИА Новости

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 22 сентября из-за Московского марафона

11:21 16.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники на дистанции Московского марафона 2017
Участники на дистанции Московского марафона 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты для движения транспорта из-за проведения Московского марафона 22 сентября, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Для проезда транспорта 22 сентября с 07.00 до 17.00 будут перекрыты следующие улицы: Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, улица 1905 года, Красная пресня, Баррикадная, Крымский Вал, улица Большая Якиманка, Большая Полянка, Серафимовича, Моховая, Охотный ряд.
Также в этот период будут перекрыты набережные: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Москворецкая и Кремлевская.
Нельзя будет проехать по бульварам: Новинскому, Смоленскому, Зубовскому, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Цветному, Петровскому и Страстному.
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Автомобилистов предупреждают, что перекрыто движение будет на Тверской улице от станции метро Пушкинская до Тверского бульвара и на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд.
Кроме того, ограничения коснутся следующих проездов: 1-й Красногвардейский, Якиманский и Китайгородский. Движение транспорта будет перекрыто на Лубянской площади, Новой площади и Старой площади.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского марафона.
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