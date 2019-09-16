В Харькове автомобиль наехал на пешеходов

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и сбила на тротуаре четырех пешеходов в Харькове, их госпитализировали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, авария произошла в воскресенье вечером, на месте работали правоохранители.

"Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.