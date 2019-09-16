Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T11:18Z
https://ria.ru/20190916/1558722825.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1036x0_80_0_0_d3db3eee53d3fd938466fa14de38ca8a.jpg
РИА Новости

В Харькове автомобиль наехал на пешеходов

11:18 16.09.2019
220
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и сбила на тротуаре четырех пешеходов в Харькове, их госпитализировали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, авария произошла в воскресенье вечером, на месте работали правоохранители.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
15 сентября, 14:07РИА Новости
В Казахстане легковушка наехала на группу детей на обочине
"Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, водитель Audi была трезвой. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы.
100101
Обсудить 0
ХарьковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Мыс Фиолент
Глава греческой делегации назвал антироссийские санкции несправедливыми
РИА
Новости
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Хуситы заявили, что способны нанести новые удары в Саудовской Аравии
Полицейский в Афганистане
В Афганистане пять человек погибли при взрыве
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Экономическая интеграция с Белоруссией вызовет провокации, заявили в ГД
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК ищет подростков, жестоко избивших сверстницу в Москве
Сотрудники Украинской полиции
На Украине возбудили два дела после осквернения памятника жертвам Холокоста
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МИД Китая прокомментировал атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представитель ОБСЕ призвал Украину обеспечить свободу СМИ
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
СМИ: в Мексике пять человек погибли при вооруженном нападении на бар
Режиссер Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Сенцов заявил, что не увидел значительных перемен на Украине за пять лет
Статуя Фемиды в суде
Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына
Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
ВС признал законным приговор поляку, пытавшемуся получить данные о С-300
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
Лента новостейМолния