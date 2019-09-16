В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше одной тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 421 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 354 человека (женщин – 107, детей – 180), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1067 человек (женщин – 320, детей – 544)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 59 граждан Сирии.