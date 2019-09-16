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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

11:17 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше одной тысячи человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 421 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 354 человека (женщин – 107, детей – 180), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1067 человек (женщин – 320, детей – 544)", - говорится в бюллетене.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились 59 граждан Сирии.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,5 гектара территории, обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета.
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