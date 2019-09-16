Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T11:16Z
https://ria.ru/20190916/1558722702.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153335/36/1533353605_0:49:926:570_1036x0_80_0_0_0ae19e8e0beb16aa6940846dc9e4aca8.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

11:16 16.09.2019
122
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЛатакия
Латакия
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Латакия. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 нарушения, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Алеппо – восемь, Идлиб – восемь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Хама – четыре, Латакия – два, Алеппо – один", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центр по примирению провел три гуманитарные акции: в населенном пункте Арбил провинции Дамаск выдано 500 продовольственных наборов общим весом почти 2,5 тонны; в населенном пункте Бкеррама провинции Латакия - 500 продовольственных наборов общим весом почти 2,5 тонны; в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб - 500 продовольственных наборов общим весом свыше 2,4 тонны.
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
Вчера, 08:00РИА Новости
"Война закончилась". Зачем Эрдогану новая встреча с Путиным
300000
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссия
Рекомендуем
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
РИА
Новости
Полицейский в Афганистане
В Афганистане пять человек погибли при взрыве
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран заявил о готовности сотрудничать с ООН для достижения мира в Йемене
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Хуситы заявили, что способны нанести новые удары в Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Путин рассказал о работе по формированию Конституционного комитета Сирии
Нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал компании Aramco в Саудовской Аравии
Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты
Ситуация на сирийско-турецкой границе
В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
Танкер Stena Impero
Иран намерен освободить британский танкер Stena Impero через несколько дней
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Антиамериканский рисунок в Тегеране
МИД Ирана ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам
Казанский кремль
В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
Лента новостейМолния