В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Алеппо – восемь, Идлиб – восемь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Хама – четыре, Латакия – два, Алеппо – один", - говорится в бюллетене.