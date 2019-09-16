В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 32 нарушения, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Алеппо – восемь, Идлиб – восемь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Хама – четыре, Латакия – два, Алеппо – один", - говорится в бюллетене.
В течение суток Центр по примирению провел три гуманитарные акции: в населенном пункте Арбил провинции Дамаск выдано 500 продовольственных наборов общим весом почти 2,5 тонны; в населенном пункте Бкеррама провинции Латакия - 500 продовольственных наборов общим весом почти 2,5 тонны; в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб - 500 продовольственных наборов общим весом свыше 2,4 тонны.