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РИА Новости

Лунный спектакль и сокровища Ориона: лучшие астрономические фото года

18:33 16.09.2019 (обновлено: 18:53 16.09.2019)
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Гринвичская королевская обсерватория подвела итоги конкурса Insight Investment Astronomy Photographerof the Year. Жюри рассмотрело более четырех с половиной заявок из 90 стран. Работы победителей — в подборке Ria.ru.
© Фото : László Francsics/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Обладателем главного приза стал венгерский фотограф Ласло Францикс (László Francsics). Его работа "В тень", на которой запечатлены фазы полного затмения Луны, покорила жюри.

László Francsics. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
1 из 15

Обладателем главного приза стал венгерский фотограф Ласло Францикс (László Francsics). Его работа "В тень", на которой запечатлены фазы полного затмения Луны, покорила жюри.

© Фото : László Francsics/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Ben Bush/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Победу в номинации "Люди и космос" завоевал Бен Буш (Ben Bush) за снимок "Бен, Флойд и Ядро".

Ben Bush. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
2 из 15

Победу в номинации "Люди и космос" завоевал Бен Буш (Ben Bush) за снимок "Бен, Флойд и Ядро".

© Фото : Ben Bush/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : László Francsics/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Среди снимков, сделанных роботизированным телескопом и обработанных участником конкурса, лучшим признан "Инфракрасный Сатурн" Ласло Францикса.

László Francsics. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
3 из 15

Среди снимков, сделанных роботизированным телескопом и обработанных участником конкурса, лучшим признан "Инфракрасный Сатурн" Ласло Францикса.

© Фото : László Francsics/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Nicolai Brügger/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

В номинации "Полярные сияния" победу одержал "Наблюдатель" Николая Брюггера (Nicolai Brügger) .

Nicolai Brügger. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
4 из 15

В номинации "Полярные сияния" победу одержал "Наблюдатель" Николая Брюггера (Nicolai Brügger) .

© Фото : Nicolai Brügger/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Alan Friedman/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Лучшим в номинации "Наше Солнце" признали фото "Маленький фейерверк" Алана Фридмана (Alan Friedman).

Alan Friedman. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
5 из 15

Лучшим в номинации "Наше Солнце" признали фото "Маленький фейерверк" Алана Фридмана (Alan Friedman).

© Фото : Alan Friedman/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Wang Zheng/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Кадр под названием "Через небо истории" Ван Чжэна (Wang Zheng) победил в категории Skyscapes. Здесь оценивали пейзажи, снятые на фоне ночного неба.

Wang Zheng. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
6 из 15

Кадр под названием "Через небо истории" Ван Чжэна (Wang Zheng) победил в категории Skyscapes. Здесь оценивали пейзажи, снятые на фоне ночного неба.

© Фото : Wang Zheng/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Ignacio Diaz Bobillo/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

У "Статуи Туманности Свободы" Игнасио Диаса Бобилло (Ignacio Diaz Bobillo) — первое место в номинации "Звезды и туманности".

Ignacio Diaz Bobillo. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
7 из 15

У "Статуи Туманности Свободы" Игнасио Диаса Бобилло (Ignacio Diaz Bobillo) — первое место в номинации "Звезды и туманности".

© Фото : Ignacio Diaz Bobillo/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Casper Kentish/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

"Луна Ван Эйка" принесла Касперу Кентишу (Casper Kentish) бронзу в номинации "Юный астрограф года".

Casper Kentish. Работа участника конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
8 из 15

"Луна Ван Эйка" принесла Касперу Кентишу (Casper Kentish) бронзу в номинации "Юный астрограф года".

© Фото : Casper Kentish/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Ruslan Merzlyakov/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Третье место в номинации "Полярные сияния" досталась Руслану Мерзлякову (Ruslan Merzlyakov) за фото под названием "Возвращение Зеленой дамы".

Ruslan Merzlyakov. Работа участника конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
9 из 15

Третье место в номинации "Полярные сияния" досталась Руслану Мерзлякову (Ruslan Merzlyakov) за фото под названием "Возвращение Зеленой дамы".

© Фото : Ruslan Merzlyakov/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Rolf Wahl Olsen/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Снимок эллиптической галактики NGC 3923, сделанный Рольфом Валем Олсеном (Rolf Wahl Olsen), победил в категории "Галактики".

Rolf Wahl Olsen. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
10 из 15

Снимок эллиптической галактики NGC 3923, сделанный Рольфом Валем Олсеном (Rolf Wahl Olsen), победил в категории "Галактики".

© Фото : Rolf Wahl Olsen/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Brandon Yoshizawa/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

"Власть цветов" Брэндона Ешизавы (Brandon Yoshizawa) заслужила бронзу в номинации "Небесные пейзажи".

Brandon Yoshizawa. Работа участника конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
11 из 15

"Власть цветов" Брэндона Ешизавы (Brandon Yoshizawa) заслужила бронзу в номинации "Небесные пейзажи".

© Фото : Brandon Yoshizawa/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Ross Clark/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Росс Кларк (Ross Clark) за "Драгоценности Ориона" удостоен приза сэра Патрика Мура — он присуждается тем, кто прежде не занимался астрофотографией и не участвовал в конкурсах.

Ross Clark. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
12 из 15

Росс Кларк (Ross Clark) за "Драгоценности Ориона" удостоен приза сэра Патрика Мура — он присуждается тем, кто прежде не занимался астрофотографией и не участвовал в конкурсах.

© Фото : Ross Clark/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Shuchang Dong/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Еще один обладатель приза сэра Патрика Мура — Шучан Донг (Shuchang Dong). Его работа называется "Земля и небо, звезды и песок".

Shuchang Dong. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
13 из 15

Еще один обладатель приза сэра Патрика Мура — Шучан Донг (Shuchang Dong). Его работа называется "Земля и небо, звезды и песок".

© Фото : Shuchang Dong/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Andy Casely/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Победитель в номинации "Планеты, кометы и астероид" — Энди Кейсли (Andy Casely) и серия изображений Марса под названием "Смерть возможностей".

Andy Casely. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
14 из 15

Победитель в номинации "Планеты, кометы и астероид" — Энди Кейсли (Andy Casely) и серия изображений Марса под названием "Смерть возможностей".

© Фото : Andy Casely/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
© Фото : Davy van der Hoeven/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Премию "Молодой астрофотограф года" завоевал 11-летний Дэви ван дер Хувен (Davy van der Hoeven). Жюри впечатлил его "Звездный цветок".

Davy van der Hoeven. Работа победителя конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
15 из 15

Премию "Молодой астрофотограф года" завоевал 11-летний Дэви ван дер Хувен (Davy van der Hoeven). Жюри впечатлил его "Звездный цветок".

© Фото : Davy van der Hoeven/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019
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