Лунный спектакль и сокровища Ориона: лучшие астрономические фото года

Обладателем главного приза стал венгерский фотограф Ласло Францикс (László Francsics). Его работа "В тень", на которой запечатлены фазы полного затмения Луны, покорила жюри.
Обладателем главного приза стал венгерский фотограф Ласло Францикс (László Francsics). Его работа "В тень", на которой запечатлены фазы полного затмения Луны, покорила жюри.
Победу в номинации "Люди и космос" завоевал Бен Буш (Ben Bush) за снимок "Бен, Флойд и Ядро".
Победу в номинации "Люди и космос" завоевал Бен Буш (Ben Bush) за снимок "Бен, Флойд и Ядро".
Среди снимков, сделанных роботизированным телескопом и обработанных участником конкурса, лучшим признан "Инфракрасный Сатурн" Ласло Францикса.
Среди снимков, сделанных роботизированным телескопом и обработанных участником конкурса, лучшим признан "Инфракрасный Сатурн" Ласло Францикса.
В номинации "Полярные сияния" победу одержал "Наблюдатель" Николая Брюггера (Nicolai Brügger) .
В номинации "Полярные сияния" победу одержал "Наблюдатель" Николая Брюггера (Nicolai Brügger) .
Лучшим в номинации "Наше Солнце" признали фото "Маленький фейерверк" Алана Фридмана (Alan Friedman).
Лучшим в номинации "Наше Солнце" признали фото "Маленький фейерверк" Алана Фридмана (Alan Friedman).
Кадр под названием "Через небо истории" Ван Чжэна (Wang Zheng) победил в категории Skyscapes. Здесь оценивали пейзажи, снятые на фоне ночного неба.
Кадр под названием "Через небо истории" Ван Чжэна (Wang Zheng) победил в категории Skyscapes. Здесь оценивали пейзажи, снятые на фоне ночного неба.
У "Статуи Туманности Свободы" Игнасио Диаса Бобилло (Ignacio Diaz Bobillo) — первое место в номинации "Звезды и туманности".
У "Статуи Туманности Свободы" Игнасио Диаса Бобилло (Ignacio Diaz Bobillo) — первое место в номинации "Звезды и туманности".
"Луна Ван Эйка" принесла Касперу Кентишу (Casper Kentish) бронзу в номинации "Юный астрограф года".
"Луна Ван Эйка" принесла Касперу Кентишу (Casper Kentish) бронзу в номинации "Юный астрограф года".
Третье место в номинации "Полярные сияния" досталась Руслану Мерзлякову (Ruslan Merzlyakov) за фото под названием "Возвращение Зеленой дамы".
Третье место в номинации "Полярные сияния" досталась Руслану Мерзлякову (Ruslan Merzlyakov) за фото под названием "Возвращение Зеленой дамы".
Снимок эллиптической галактики NGC 3923, сделанный Рольфом Валем Олсеном (Rolf Wahl Olsen), победил в категории "Галактики".
Снимок эллиптической галактики NGC 3923, сделанный Рольфом Валем Олсеном (Rolf Wahl Olsen), победил в категории "Галактики".
"Власть цветов" Брэндона Ешизавы (Brandon Yoshizawa) заслужила бронзу в номинации "Небесные пейзажи".
"Власть цветов" Брэндона Ешизавы (Brandon Yoshizawa) заслужила бронзу в номинации "Небесные пейзажи".
Росс Кларк (Ross Clark) за "Драгоценности Ориона" удостоен приза сэра Патрика Мура — он присуждается тем, кто прежде не занимался астрофотографией и не участвовал в конкурсах.
Росс Кларк (Ross Clark) за "Драгоценности Ориона" удостоен приза сэра Патрика Мура — он присуждается тем, кто прежде не занимался астрофотографией и не участвовал в конкурсах.
Еще один обладатель приза сэра Патрика Мура — Шучан Донг (Shuchang Dong). Его работа называется "Земля и небо, звезды и песок".
Еще один обладатель приза сэра Патрика Мура — Шучан Донг (Shuchang Dong). Его работа называется "Земля и небо, звезды и песок".
Победитель в номинации "Планеты, кометы и астероид" — Энди Кейсли (Andy Casely) и серия изображений Марса под названием "Смерть возможностей".
Победитель в номинации "Планеты, кометы и астероид" — Энди Кейсли (Andy Casely) и серия изображений Марса под названием "Смерть возможностей".
Премию "Молодой астрофотограф года" завоевал 11-летний Дэви ван дер Хувен (Davy van der Hoeven). Жюри впечатлил его "Звездный цветок".
Премию "Молодой астрофотограф года" завоевал 11-летний Дэви ван дер Хувен (Davy van der Hoeven). Жюри впечатлил его "Звездный цветок".