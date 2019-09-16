Россияне назвали комфортный уровень дохода для накоплений

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Большинству россиян требуется более 35 тысяч рублей на члена семьи, чтобы комфортно откладывать денежные средства. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".
Так, 27,1% участников опроса указали, что им достаточно получать от 45 до 55 тысяч рублей для того, чтобы начать сберегать. 20,9% заявили, что для этой цели им необходимо от 55 тысяч, 17,5% — от 25 до 35. 16,9% начали бы откладывать, если бы получали 35—45 тысяч рублей.
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Согласно результатам исследования, 59% населения не имеют никаких сбережений.
Среди тех, кто уже начал копить, 23,9% респондентов откладывают "на черный день". Еще 16,2% собираются потратить деньги на путешествие, покупку крупной бытовой техники или квартиры.
Телефонный опрос проводился в июле 2019 и охватил 1500 россиян по репрезентативной выборке.