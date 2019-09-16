Россияне назвали комфортный уровень дохода для накоплений

Так, 27,1% участников опроса указали, что им достаточно получать от 45 до 55 тысяч рублей для того, чтобы начать сберегать. 20,9% заявили, что для этой цели им необходимо от 55 тысяч, 17,5% — от 25 до 35. 16,9% начали бы откладывать, если бы получали 35—45 тысяч рублей.