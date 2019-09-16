Круглый стол по итогам саммита в Анкаре по Сирии

Участники:
- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
16 сентября в столице Турции состоятся переговоры лидеров стран-участниц Астанинского процесса - президентов Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры "астанинской тройки" обсудят ситуацию в Сирии и вопросы урегулирования кризиса, в том числе, пути решения проблемы Идлиба и приграничных с Турцией районов на северо-востоке страны. На повестке дня - вопрос окончательного формирования и начала работы Конституционного комитета, активизация политического процесса в целом, а также проблема увеличения помощи сирийцам для возвращения к мирной жизни.
Удалось ли достичь компромисса по вопросу Идлиба? Готова ли Анкара пойти на уступки в регионе в случае большего учета ее интересов в районе к востоку от Евфрата? Как скажется на политическом процессе неучастие в нем курдов? Насколько эффективна может быть работа Конституционного комитета, учитывая, что представленные в нем позиции участников никак не стыкуются? Какие политические цели преследуют сегодня США в Сирии и, в частности, на северо-востоке страны?
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- директор Центра общественно-политических исследований Владимир ЕВСЕЕВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
16 сентября в столице Турции состоятся переговоры лидеров стран-участниц Астанинского процесса - президентов Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры "астанинской тройки" обсудят ситуацию в Сирии и вопросы урегулирования кризиса, в том числе, пути решения проблемы Идлиба и приграничных с Турцией районов на северо-востоке страны. На повестке дня - вопрос окончательного формирования и начала работы Конституционного комитета, активизация политического процесса в целом, а также проблема увеличения помощи сирийцам для возвращения к мирной жизни.
Удалось ли достичь компромисса по вопросу Идлиба? Готова ли Анкара пойти на уступки в регионе в случае большего учета ее интересов в районе к востоку от Евфрата? Как скажется на политическом процессе неучастие в нем курдов? Насколько эффективна может быть работа Конституционного комитета, учитывая, что представленные в нем позиции участников никак не стыкуются? Какие политические цели преследуют сегодня США в Сирии и, в частности, на северо-востоке страны?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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