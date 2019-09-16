Глава греческой делегации отметил постоянное развитие Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава греческой делегации, заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос заявил, что крымский регион находится в постоянном развитии.

Греческая делегация находится с визитом Крыму. Цель визита - подготовка к международному проекту "Греки Причерноморья", который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.

"Каждый раз, приезжая в Крым, я вижу что-то новое. Новый аэропорт, дороги, инфраструктуру. Крым находится в постоянном развитии", - сказал Исихос на встрече с крымскими депутатами.

Он подчеркнул, что съемки документального фильма позволят донести правдивую информацию о том, что происходит в Крыму. "Эту информацию мы постараемся донести до всего мира", - подчеркнул Исихос.

По его словам, для греков, которые приезжают в Крым, нет ощущения, что они покинули Грецию.