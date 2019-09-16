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РИА Новости

Глава греческой делегации отметил постоянное развитие Крыма

10:29 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на Гурзуф . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава греческой делегации, заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос заявил, что крымский регион находится в постоянном развитии.
Греческая делегация находится с визитом Крыму. Цель визита - подготовка к международному проекту "Греки Причерноморья", который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.
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"Каждый раз, приезжая в Крым, я вижу что-то новое. Новый аэропорт, дороги, инфраструктуру. Крым находится в постоянном развитии", - сказал Исихос на встрече с крымскими депутатами.
Он подчеркнул, что съемки документального фильма позволят донести правдивую информацию о том, что происходит в Крыму. "Эту информацию мы постараемся донести до всего мира", - подчеркнул Исихос.
По его словам, для греков, которые приезжают в Крым, нет ощущения, что они покинули Грецию.
"Мы находимся под одним солнцем, чистым небом и имеем одинаковые мечты о мире и сотрудничестве. Было бы неестественным, чтобы Греция и Россия не имели хороших культурных и межнациональных отношений", - сказал Исихос.
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