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РИА Новости

В Вологодской области обвиняемый в избиении ребенка пойдет под суд

10:01 16.09.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обвиняемый в избиении шестилетнего мальчика в поселке Вожега в Вологодской области пойдет под суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Вечером 20 июля в Вожеге в районе улицы Связи прохожий нашел мальчика 2012 года рождения со следами побоев. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. По версии следствия, ребенку нанес несколько ударов молодой человек 1995 года рождения, "будучи в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений".
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Следствием установлено, что в результате нападения ребенок получил контузию правого глаза, (квалифицируется как вред здоровью средней тяжести), а также закрытую черепно-лицевую травму, кровоподтеки и ссадины.
"В настоящее время следователями СК России завершено расследование уголовного дела, материалы с обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Местному жителю 1995 года рождения предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего из хулиганских побуждений), 119 УК РФ (угроза убийством) и 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
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Следственный комитет РФМоскваВологодская областьПроисшествия
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