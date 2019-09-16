В Вологодской области обвиняемый в избиении ребенка пойдет под суд

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Обвиняемый в избиении шестилетнего мальчика в поселке Вожега в Вологодской области пойдет под суд, сообщается на Обвиняемый в избиении шестилетнего мальчика в поселке Вожега в Вологодской области пойдет под суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Вечером 20 июля в Вожеге в районе улицы Связи прохожий нашел мальчика 2012 года рождения со следами побоев. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. По версии следствия, ребенку нанес несколько ударов молодой человек 1995 года рождения, "будучи в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений".

Следствием установлено, что в результате нападения ребенок получил контузию правого глаза, (квалифицируется как вред здоровью средней тяжести), а также закрытую черепно-лицевую травму, кровоподтеки и ссадины.

"В настоящее время следователями СК России завершено расследование уголовного дела, материалы с обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.