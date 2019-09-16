Пушилин: к Киеву должны применяться санкции за невыполнение "Минска-2"

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что в отношении Киева за невыполнение минских соглашений должны применяться санкции со стороны стран-гарантов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Верховная рада должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый. Он также отметил, что закреплять его в конституции Украины не будут.

"Заявление нового министра иностранных дел Украины о том, что Киев не намерен вносить изменения в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, не стали для нас неожиданностью", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

По его словам, говоря о полной приверженности минским соглашениям, "украинские политики пытаются всячески избежать ответственности за невыполнение своих обязательств". Он напомнил, что пункты о предоставлении особого статуса Донбассу, амнистии участников конфликта закреплены в комплексе мер по урегулированию, "об изменениях и корректировках текста минских соглашений не может быть и речи".