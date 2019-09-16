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РИА Новости

Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:39 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 30 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 71 единица", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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