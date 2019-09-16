В Москве и области из-за ветра объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
В эти дни прогнозируются дожди и облачность, температура воздуха не поднимется выше 16 градусов тепла. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
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