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РИА Новости

В Москве и области из-за ветра объявили "желтый" уровень погодной опасности

09:39 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрамвай в Тимирязевском парке Москвы
Трамвай в Тимирязевском парке Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности до утра среды в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
В эти дни прогнозируются дожди и облачность, температура воздуха не поднимется выше 16 градусов тепла. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
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