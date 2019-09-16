В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Вопрос эффективности информирования населения о плюсах вакцинации стал одним из основных на прошедшем в Брюсселе международном форуме, участники говорили о необходимости адаптировать национальные кампании по вакцинопрофилактике под разные категории граждан, задействовать лидеров мнения в соцсетях, подавать информацию максимально доступно и понятно, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Замглавы Минздрава РФ принял участие в организованном ЕК и ВОЗ "Глобальном саммите по вакцинации" в Брюсселе.

"Очень много говорилось об информированности населения, о том, что необходимо донести до граждан, что вакцинопрофилактика – это защита здоровья, защита от инвалидности, смертности, защита от дополнительных экономических затрат на лечение. С другой (стороны), информация должна быть простая, доступная, понятная, причем ее нужно адаптировать под различные социальные слои населения, сектора общества. То есть для молодежи, подростков - это один посыл. Для более старшего поколения - другой посыл", - сообщил Краевой.

По его словам, на форуме отмечалось, что "необходимо использовать все современные средства подачи информации - и СМИ, и интернет, и соцсети с обязательным привлечением людей, которые могут пользоваться авторитетом в разных социальных слоях общества". "То есть это должна быть сегментированная, доступная, простая и понятная информация", - рассказал он об итогах обсуждений.

"Было очень интересное выступление одного из участников. Я впервые услышал, и в этом есть глубокая сермяжная правда, что информацию нужно подавать таким образом, чтобы она не была дискуссией - полезно или вредно вакцинироваться, потому что сама форма дискуссии уже предполагает какие-то минусы. А у вакцинации нет минусов, одни плюсы. Поэтому, согласно этой позиции, при донесении информации необходимо исходить не из дискуссионного, а информационного посыла", - отметил Краевой.