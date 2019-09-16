Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T09:36Z
https://ria.ru/20190916/1558719663.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153091/18/1530911858_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_549aa15c6a45a3b0bad1ebab22d5d560.jpg
РИА Новости

В Минздраве напомнили о необходимости вакцинации

09:36 16.09.2019
675
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник пункта вакцинации
Сотрудник пункта вакцинации
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник пункта вакцинации. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Вопрос эффективности информирования населения о плюсах вакцинации стал одним из основных на прошедшем в Брюсселе международном форуме, участники говорили о необходимости адаптировать национальные кампании по вакцинопрофилактике под разные категории граждан, задействовать лидеров мнения в соцсетях, подавать информацию максимально доступно и понятно, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Замглавы Минздрава РФ принял участие в организованном ЕК и ВОЗ "Глобальном саммите по вакцинации" в Брюсселе.
Подготовка к вакцинации против кори во Львове, Украина
29 июня, 08:00РИА Новости
Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
"Очень много говорилось об информированности населения, о том, что необходимо донести до граждан, что вакцинопрофилактика – это защита здоровья, защита от инвалидности, смертности, защита от дополнительных экономических затрат на лечение. С другой (стороны), информация должна быть простая, доступная, понятная, причем ее нужно адаптировать под различные социальные слои населения, сектора общества. То есть для молодежи, подростков - это один посыл. Для более старшего поколения - другой посыл", - сообщил Краевой.
По его словам, на форуме отмечалось, что "необходимо использовать все современные средства подачи информации - и СМИ, и интернет, и соцсети с обязательным привлечением людей, которые могут пользоваться авторитетом в разных социальных слоях общества". "То есть это должна быть сегментированная, доступная, простая и понятная информация", - рассказал он об итогах обсуждений.
Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
12 ноября 2018, 16:15РИА Новости
Депутат призвал ввести наказание за псевдонаучные статьи о прививках
"Было очень интересное выступление одного из участников. Я впервые услышал, и в этом есть глубокая сермяжная правда, что информацию нужно подавать таким образом, чтобы она не была дискуссией - полезно или вредно вакцинироваться, потому что сама форма дискуссии уже предполагает какие-то минусы. А у вакцинации нет минусов, одни плюсы. Поэтому, согласно этой позиции, при донесении информации необходимо исходить не из дискуссионного, а информационного посыла", - отметил Краевой.
"И еще интересное из сказанного: отсутствие или недостоверная информации уже само по себе - дебют заболевания. Потому что отсутствие информации не позволяет защитить организм от опасности заболевания, это и есть начало заболевания. Это тоже очень глубокая мысль. Думаю, в нашей стране мы это тоже разовьем при подготовке наших коммуникационных кампаний", - сказал он, отметив, что опыт участия в конференции был полезен.
Отец и сын
26 июля 2017, 15:20РИА Новости
"Записки неадекватного отца": папа из Фейсбука на страже здравого смысла
330020
Обсудить 0
Сергей КраевойБрюссельВОЗЕврокомиссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк впала в глубокую кому, утверждают СМИ
РИА
Новости
Болезнь
Врачи рассказали о причине зависимости от носовых капель
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Раковая клетка
Проверка узлов: как лечат один из самых коварных видов рака
Лента
новостей
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
В Госдуму внесли законопроект о закреплении статуса многодетной семьи
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об осложнениях у Заворотнюк
Спящий мужчина
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Зарубежная премьера российского лайнера МС-21 пройдет в Стамбуле
Грибы опята
Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
Военнослужащие армии Украины
Силовики уничтожили две камеры наблюдения ОБСЕ, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния