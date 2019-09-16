Дело о пожаре в Красноярске передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уголовное дело о пожаре в жилом доме в Красноярске, в котором погибли восемь человек, передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Пожар в красноярской хрущевке в ночь на понедельник унес жизни восьми человек, в том числе четырех детей. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, погибли дети 2008, 2010, 2012 и 2014 года рождения, с верхних этажей здания были спасены восемь человек, в том числе четыре ребенка. Сообщалось, что среди погибших были хозяева и гости квартиры. Основная версия причины пожара – короткое замыкание в старой электропроводке. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По поручению председателя СК России (Александр Бастрыкин - ред.) уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат ведомства", - сказала Петренко.

Для оказания помощи в расследовании на место выехали опытные следователи-криминалисты. Причины пожара устанавливаются. Назначены пожарно-техническая и другие необходимые экспертизы.