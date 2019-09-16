У берегов Чукотки зафиксировали резкое снижение числа горбатых китов

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Ученые фиксируют снижение числа горбатых китов в проливе Сенявина на Чукотке и на Командорских островах, сообщает Ученые фиксируют снижение числа горбатых китов в проливе Сенявина на Чукотке и на Командорских островах, сообщает нацпарк "Берингия"

В проливе Сенявина работают научные сотрудники биологического факультета МГУ и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Они уже третий год проводят исследования в рамках совместной с национальным парком научной программы по изучению китообразных Чукотки.

"Однако в этом сезоне горбачей в проливе оказалось на редкость мало. В чём причина "исчезновения" китов и куда они ушли, пока остаётся загадкой. За весь сезон 2019 года учёным удалось сфотографировать в проливе Сенявина всего 16 горбачей, тогда как в прошлые годы – около сотни", - говорится в сообщении.

Доктор биологических наук Ольга Филатова отметила, что в этом году горбатых китов мало везде - на Командорских островах ученые видели всего семь особей, а обычно не меньше 50. "По одной из версий, киты ушли дальше на север из-за изменения климата, но информация об их перемещениях в настоящее время отсутствует. Возможно, причиной ухода горбачей из пролива стало отсутствие корма, о котором свидетельствует также факт массовой гибели морских птиц, зафиксированный инспекторами национального парка", - сообщает нацпарк.

Из 16 встреченных учёными горбачей в проливе Сенявина только четыре кита были обнаружены впервые, остальных наблюдали на Чукотке в прошлые годы. Косаток в этом году ученые не встретили. В прошлом году их видели только один раз, а два года назад встречи отмечали практически каждые три дня.