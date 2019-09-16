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РИА Новости

У берегов Чукотки зафиксировали резкое снижение числа горбатых китов

09:12 16.09.2019
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© Фото : Public domainГорбатый кит, выпрыгивающий из воды
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды
© Фото : Public domain
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Ученые фиксируют снижение числа горбатых китов в проливе Сенявина на Чукотке и на Командорских островах, сообщает нацпарк "Берингия".
В проливе Сенявина работают научные сотрудники биологического факультета МГУ и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Они уже третий год проводят исследования в рамках совместной с национальным парком научной программы по изучению китообразных Чукотки.
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"Однако в этом сезоне горбачей в проливе оказалось на редкость мало. В чём причина "исчезновения" китов и куда они ушли, пока остаётся загадкой. За весь сезон 2019 года учёным удалось сфотографировать в проливе Сенявина всего 16 горбачей, тогда как в прошлые годы – около сотни", - говорится в сообщении.
Доктор биологических наук Ольга Филатова отметила, что в этом году горбатых китов мало везде - на Командорских островах ученые видели всего семь особей, а обычно не меньше 50. "По одной из версий, киты ушли дальше на север из-за изменения климата, но информация об их перемещениях в настоящее время отсутствует. Возможно, причиной ухода горбачей из пролива стало отсутствие корма, о котором свидетельствует также факт массовой гибели морских птиц, зафиксированный инспекторами национального парка", - сообщает нацпарк.
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Из 16 встреченных учёными горбачей в проливе Сенявина только четыре кита были обнаружены впервые, остальных наблюдали на Чукотке в прошлые годы. Косаток в этом году ученые не встретили. В прошлом году их видели только один раз, а два года назад встречи отмечали практически каждые три дня.
Впервые за все время наблюдений специалисты увидели, чтобы горбачи кормились рыбой-песчанкой. В прошлом году киты питались в основном планктоном, два года назад – сайкой. Теперь учёные планируют приехать на Чукотку в следующем сезоне, чтобы посмотреть, вернутся ли горбачи. Если горбатые киты и в следующем году не появятся, продолжение работы специалистов на Чукотке будет под вопросом, отмечает нацпарк.
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ЧукоткаРИА Наука
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