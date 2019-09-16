СМИ: в Мексике пять человек погибли при вооруженном нападении на бар

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар в Мексике, погибли по меньшей мере пять человек, еще трое получили ранения, сообщает телеканал Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар в Мексике, погибли по меньшей мере пять человек, еще трое получили ранения, сообщает телеканал Uno

Инцидент произошел в воскресенье недалеко от города Вильяэрмоса в штате Табаско. Неизвестные атаковали бар Doña Rosa, расположенный на дороге, ведущей в штат Чьяпас.

Как сообщается, на место происшествия прибыли сотрудники Национальной гвардии и полиции штата для проведения расследования. Дорога рядом с местом происшествия была перекрыта. Все пострадавшие были доставлены в больницу.