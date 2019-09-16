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РИА Новости

СМИ: в Мексике пять человек погибли при вооруженном нападении на бар

08:37 16.09.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар в Мексике, погибли по меньшей мере пять человек, еще трое получили ранения, сообщает телеканал Uno.
Инцидент произошел в воскресенье недалеко от города Вильяэрмоса в штате Табаско. Неизвестные атаковали бар Doña Rosa, расположенный на дороге, ведущей в штат Чьяпас.
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Как сообщается, на место происшествия прибыли сотрудники Национальной гвардии и полиции штата для проведения расследования. Дорога рядом с местом происшествия была перекрыта. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
По данным телеканала, правоохранители пытаются выяснить количество нападавших, а также их мотивы.
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