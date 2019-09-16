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РИА Новости

Московские байкеры закроют сезон мотофестивалем 21 сентября

08:30 16.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве. 4 мая 2019
Участники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве. 4 мая 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию сезона, пройдет в Москве 21 сентября, сообщается на сайте мэра столицы.
Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно, где состоится яркое шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов.
"У гостей фестиваля будет возможность поближе познакомиться с мотокультурой, освоить азы управления двухколесным транспортом, а также просто послушать живую музыку и хорошо провести время" - сказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.
Ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. Старт заезда намечен на 11.30, а праздничная программа начнется в 12.00.
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Первый мотофестиваль прошел в Москве весной 2017 года. Мероприятие стало традиционным и теперь проводится дважды в год. В среднем в нем принимают участие от четырех до шести тысяч байкеров. Зрителями парада и шоу становятся десятки тысяч горожан.
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