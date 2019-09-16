Московские байкеры закроют сезон мотофестивалем 21 сентября

Участники мотофестиваля во время мотопробега по Садовому кольцу в Москве. 4 мая 2019

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию сезона, пройдет в Москве 21 сентября, сообщается на Ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию сезона, пройдет в Москве 21 сентября, сообщается на сайте мэра столицы

Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно, где состоится яркое шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов.

"У гостей фестиваля будет возможность поближе познакомиться с мотокультурой, освоить азы управления двухколесным транспортом, а также просто послушать живую музыку и хорошо провести время" - сказал заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. Старт заезда намечен на 11.30, а праздничная программа начнется в 12.00.