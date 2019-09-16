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РИА Новости

Свыше 2,5 тысяч камер видеонаблюдения установят в поездах МЦД

08:17 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезда нового поколения "Иволга" запустили с Белорусского вокзала
Поезда нового поколения Иволга запустили с Белорусского вокзала
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения установят в поездах "Иволга" Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте мэра столицы.
Как отмечается, в каждом вагоне разместят от восьми до 11 камер. Также устройства видеонаблюдения установят снаружи составов и в кабинах машинистов, что поможет машинисту контролировать посадку пассажиров на платформах и следить за целостностью поезда.
"Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения установят в поездах "Иволга", которые будут перевозить пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД)", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что по запросу данные с видеокамер в поездах МЦД могут быть переданы в правоохранительные органы.
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"В целях безопасности и профилактики вандализма в каждой "Иволге" на МЦД будут находиться сотрудники охраны. Пассажиры смогут чувствовать себя комфортно и спокойно в поезде в любое время суток". - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра.
Поезда "Иволга" будут переводить пассажиров по первым двум линиям Московских центральных диаметров. Они спроектированы в России и практически полностью состоят из отечественных комплектующих. В поездах будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов.
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