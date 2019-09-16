Свыше 2,5 тысяч камер видеонаблюдения установят в поездах МЦД

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения установят в поездах "Иволга" Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения установят в поездах "Иволга" Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте мэра столицы

Как отмечается, в каждом вагоне разместят от восьми до 11 камер. Также устройства видеонаблюдения установят снаружи составов и в кабинах машинистов, что поможет машинисту контролировать посадку пассажиров на платформах и следить за целостностью поезда.

"Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения установят в поездах "Иволга", которые будут перевозить пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД)", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что по запросу данные с видеокамер в поездах МЦД могут быть переданы в правоохранительные органы.

"В целях безопасности и профилактики вандализма в каждой "Иволге" на МЦД будут находиться сотрудники охраны. Пассажиры смогут чувствовать себя комфортно и спокойно в поезде в любое время суток". - приводятся слова Ликсутова на сайте мэра.