Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, порывистый ветер и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. Температура в мегаполисе 13-15 градусов, по области до плюс 11-16. Ветер западный 8-12 метров в секунду, порывистый", - сообщил Синенков.