В КНР считают, что атаки в Саудовской Аравии не затронут курс юаня

ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Власти Китая пока не видят причин опасаться, что ситуация на нефтяных месторождениях в Саудовской Аравии отразится на курсе юаня, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

Китай остается крупнейшим в мире импортером нефти, а Саудовская Аравия - его главным поставщиком. При этом, на фоне последних санкций в отношении Ирана, Китай еще в июне нарастил закупки нефти в Саудовской Аравии до исторического максимума - более 7,7 миллиона тонн.

"В настоящий момент все еще необходимо наблюдать за тем, какое влияние на международный рынок нефти окажут инциденты на нефтяных месторождениях Саудовской Аравии", - заявил Фу Линхуэй.

При этом, отвечая на вопрос о том, какое влияние события минувшей субботы в Саудовской Аравии окажут на валютный курс юаня, представитель ведомства отметил, что изменения валютного курса определяются базовыми показателями экономики и, так как не произошло никаких изменений в положительном развитии базовых аспектов китайской экономики в долгосрочной перспективе, следовательно, "изменение валютного курса также будет развиваться в верном направлении".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывал вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.