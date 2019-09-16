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РИА Новости

В КНР считают, что атаки в Саудовской Аравии не затронут курс юаня

07:27 16.09.2019 (обновлено: 08:43 16.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Власти Китая пока не видят причин опасаться, что ситуация на нефтяных месторождениях в Саудовской Аравии отразится на курсе юаня, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.
Китай остается крупнейшим в мире импортером нефти, а Саудовская Аравия - его главным поставщиком. При этом, на фоне последних санкций в отношении Ирана, Китай еще в июне нарастил закупки нефти в Саудовской Аравии до исторического максимума - более 7,7 миллиона тонн.
"В настоящий момент все еще необходимо наблюдать за тем, какое влияние на международный рынок нефти окажут инциденты на нефтяных месторождениях Саудовской Аравии", - заявил Фу Линхуэй.
При этом, отвечая на вопрос о том, какое влияние события минувшей субботы в Саудовской Аравии окажут на валютный курс юаня, представитель ведомства отметил, что изменения валютного курса определяются базовыми показателями экономики и, так как не произошло никаких изменений в положительном развитии базовых аспектов китайской экономики в долгосрочной перспективе, следовательно, "изменение валютного курса также будет развиваться в верном направлении".
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывал вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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