В США в возрасте 75 лет умер лидер группы The Cars Рик Окасек, пишет Hollywood Reporter со ссылкой на нью-йоркскую полицию.

Творчество группы The Cars, образованной в 1976 году в Бостоне, относится к жанру "новой волны". Коллектив, в частности, известен песнями "My Best Friend's Girl" и "Drive".