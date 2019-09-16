Исламисты не доверяют данным экзитполов на выборах в Тунисе

КАИР, 16 сен - РИА Новости. Избирательный штаб кандидата от исламистского движения "Ан-Нахда" Абдельфаттаха Муру не доверяет опубликованным данным exit poll, согласно которым их представитель не попадает во второй тур голосования.

"Только высшая независимая избирательная комиссия наделена правом объявлять предварительные результаты президентских выборов", - сказал руководитель штаба Самир Дилу, слова которого приводит радиостанция " Шамс ФМ ".

Он сообщил, что движение располагает собственными данными по результату голосования, которые отличаются от данных exit poll.

По данным exit poll, проведенного компанией Sigma Group, независимый кандидат Кайс Саид и находящийся в тюремном заключении медиамагнат Набиль Каруи выходят во второй тур президентских выборов в Тунисе. Они набрали 19,5% и 15,5% соответственно.

При этом исламист Абдельфаттах Муру с 11% расположился только на третей строчке, министр обороны Абдель Карим аз-Збейди получает 9,4%,а премьер Юсеф аш-Шахед лишь 7,5% голосов.

Первый тур выборов состоялся в воскресенье. Предварительные результаты центризбирком обещает объявить 17 сентября. По его данным, явка составила 45% в Тунисе и 19,7% за рубежом. Правом голоса обладают чуть более 7 миллионов человек.

В выборах участвовали 24 кандидата. Второй тур выборов в случае необходимости пройдет до 13 октября.