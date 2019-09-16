Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки не изменилась и по-прежнему составляет 116 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили девять лесных пожаров на площади 116 гектаров.

"На 00.00 мск 16.09.2019 на территории Российской Федерации действовало восемь лесных пожаров на площади 116 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Как сообщает Авиалесоохрана, наибольшая площадь, где происходит тушение, сейчас на Камчатке - два пожара на землях лесного фонда на площади 76 гектаров. Еще три пожара на площади 24 гектара тушат в Красноярском крае.

Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 35 гектаров.