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РИА Новости

Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири

01:48 16.09.2019
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки не изменилась и по-прежнему составляет 116 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили девять лесных пожаров на площади 116 гектаров.
"На 00.00 мск 16.09.2019 на территории Российской Федерации действовало восемь лесных пожаров на площади 116 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Как сообщает Авиалесоохрана, наибольшая площадь, где происходит тушение, сейчас на Камчатке - два пожара на землях лесного фонда на площади 76 гектаров. Еще три пожара на площади 24 гектара тушат в Красноярском крае.
Лесные пожары в Красноярском крае
4 сентября, 14:42РИА Новости
Пожары в Сибири не угрожают людям и населенным пунктам, заявили в МЧС
Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 35 гектаров.
Режим ЧС введен в одном районе Красноярского края и в одном районе Якутии.
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Красноярский крайРоссияПроисшествия
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