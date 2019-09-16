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РИА Новости
Единый день голосования

Инаугурация губернатора Курской области состоится 16 сентября

01:11 16.09.2019 (обновлено: 01:27 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Курской области Романа Старовойта пройдет в понедельник в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
"Церемония инаугурации начнется в 11.00, в драматическом театре", - сказал собеседник, отметив, что в социальных сетях будет вестись прямая видеотрансляция церемонии.
Восьмого сентября жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов от пришедших на избирательные участки граждан. Явка составила 41,56%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
9 сентября, 07:53РИА Новости
Биография Романа Старовойта
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская областьРоссияПолитика
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