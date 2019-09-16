Инаугурация губернатора Курской области состоится 16 сентября

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Курской области Романа Старовойта пройдет в понедельник в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

"Церемония инаугурации начнется в 11.00, в драматическом театре", - сказал собеседник, отметив, что в социальных сетях будет вестись прямая видеотрансляция церемонии.