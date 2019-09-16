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РИА Новости

Чемезов рассказал, каким образом рассчитывается Россия по оружейным сделкам

00:58 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия ушла от выплат в долларах со своими партнерами по оружейным контрактам несколько лет назад, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Мы уже года два или три назад ушли от доллара в расчетах. Поэтому, в основном, у нас разные варианты оплаты бывают. Либо в национальной валюте, либо бартерная схема", - сказал Чемезов в интервью РБК.
Отвечая на вопрос о проблемах с выплатами за поставку вооружений с Китаем и Индией, он отметил, что это уже решенный вопрос.
Чемезов также сообщил, что РФ и Индия ведут переговоры по локализации производства С-400.
"Да, с Индией мы тоже обсуждаем локализацию. Очень много техники, на которую мы Индии лицензию продали: самолеты Су-30, потом танк Т-90, ракеты BrahМos созданы с ними вместе, на их территории, вместе с их учёными", - сказал глава "Ростеха".
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