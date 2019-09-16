Чемезов рассказал, каким образом рассчитывается Россия по оружейным сделкам

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия ушла от выплат в долларах со своими партнерами по оружейным контрактам несколько лет назад, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Мы уже года два или три назад ушли от доллара в расчетах. Поэтому, в основном, у нас разные варианты оплаты бывают. Либо в национальной валюте, либо бартерная схема", - сказал Чемезов в интервью РБК

Отвечая на вопрос о проблемах с выплатами за поставку вооружений с Китаем и Индией, он отметил, что это уже решенный вопрос.

Чемезов также сообщил, что РФ и Индия ведут переговоры по локализации производства С-400.