Истребители субмарин. Корабли, от которых не могли уйти подлодки США

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Мощное ракетное, торпедное и артиллерийское вооружение, инновационная силовая установка и особая конструкция корпуса — ровно 60 лет назад, 15 сентября 1959-го, в Николаеве заложили первый большой противолодочный корабль проекта 61 "Комсомолец Украины". Эти корабли специальной постройки предназначались для перехвата субмарин противника у самых берегов страны. Об уникальной разработке отечественных кораблестроителей — в материале РИА Новости.
Поющие фрегаты
В 1950-е в США стремительно модернизировали подводный флот — субмарины получили на вооружение крылатые ракеты, а их атомные силовые установки позволяли вплотную приблизиться к берегам противника и долгое время находиться в боевом патрулировании. Заметно расширились возможности авиации в уничтожении морских целей. Имеющиеся на вооружении Военно-морского флота эскадренные миноносцы не справлялись с новыми угрозами — флоту требовался специальный корабль, способный эффективно бороться как с подводным, так и воздушным противником.
К проектированию сторожевого корабля противовоздушной и противолодочной обороны проекта 61 приступили в середине 1950-х. Позже его назовут "большой противолодочный корабль" (БПК).
Большой противолодочный корабль проекта 61 "Комсомолец Украины"
БПК кардинально отличались от предшественников. Газотурбинная силовая установка мощностью более семидесяти тысяч лошадиных сил обеспечивала корабли водоизмещением около четырех тысяч тонн высокой маневренностью и мореходностью. Скорость достигала 35 узлов. Причем для запуска газотурбинных двигателей и выхода на максимальную мощность, в отличие от традиционных паротурбинных, требовалось всего несколько минут.
Головной корабль серии "Комсомолец Украины" заложили на верфях в Николаеве 15 сентября 1969-го. Через два года его передали флоту на испытания. Корабль постарались сделать максимально удобным для экипажа — каюты оборудовали системами вентиляции и кондиционирования, что позволяло успешно действовать в жарком и холодном климате. Сквозной коридор протяженностью практически на всю длину корпуса обеспечивал доступ к большинству помещений без выхода на палубу. Однако моряки отмечали и недостатки конструкции. Экипажу (250 человек) все же было тесновато, а шум от работы главной энергетической установки доставлял определенный дискомфорт. За специфичный свист турбин 61-е прозвали "поющими фрегатами".
© Фото : Public domainБольшой противолодочный корабль проекта 61 "Строгий"
© Фото : Public domain
Большой противолодочный корабль проекта 61 "Строгий"
Вооружены и опасны
Особое внимание конструкторы уделили системам противовоздушной обороны. Специально разработали зенитную ракетную установку М-1 "Волна", многие узлы которой были унифицированы с наземной ЗРК С-125. Два комплекса с двумя управляемыми ракетами каждый размещались на носу и корме. Двухступенчатые твердотопливные ракеты оснащались боевой частью массой шестьдесят килограммов с несколькими тысячами поражающих элементов. "Волна" догоняла маневрирующую цель, летящую со скоростью шестьсот метров в секунду на высоте до десяти километров. Немаловажная деталь: стрелять можно было при движении корабля на скорости более тридцати узлов.
19 ноября 2018, 08:00РИА НовостиХозяин морей. Репортаж с борта нового фрегата "Адмирал Касатонов"
Атакам с воздуха противостояли специальные минометы, стреляющие пассивными радиолокационными отражателями. Они создавали помехи РЛС противника и обманывали головки самонаведения крылатых ракет. От торпед корабли прикрывали акустические охранители и размагничивающее устройство. Артиллерийское вооружение — две спаренных универсальных 76,2-миллиметровых автоматических установки АК-726 с дальностью стрельбы до тринадцати километров. Еще одно преимущество перед противолодочными кораблями того времени — взлетно-посадочная площадка для вертолета Ка-25.
Реактивный бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" на фрегате "Адмирал Макаров"
Противолодочное вооружение БПК представлено двумя типами реактивных бомбометных установок — РБУ-6000 и РБУ-1000. Первая отличалась от предыдущих образцов тем, что заряжалась и разряжалась автоматически. Боекомплект двух 12-ствольных РБУ-6000 на противолодочных кораблях — более 190 боеприпасов. Установка наводилась на цель в двух плоскостях дистанционно. После обнаружения подводной лодки расчету РБУ-6000 требовалось всего полторы минуты, чтобы подготовить бомбомет к стрельбе. Бомбы летели по баллистической траектории — можно было вести огонь как одиночными, так и залпом — почти на шесть километров. Субмарину доставали на глубине до 450 метров. Причем при подрыве одной бомбы в радиусе пятидесяти метров срабатывали взрыватели и других снарядов.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота реактивной бомбометной установки РБУ-6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" в День ВМФ
Работа реактивной бомбометной установки РБУ-6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" в День ВМФ
Шестиствольная РБУ-1000 — установка большего калибра. Таких бомбометов на "шестьдесятпервых" тоже два. Принцип работы схож с РБУ-6000, однако мощность 300-миллиметровых снарядов была намного выше — боевая часть содержала 80 килограммов взрывчатого вещества. Из-за большего веса снаряда дальность стрельбы не превышала километр. Еще одно противолодочное средство кораблей проекта 61 — пятитрубные торпедные аппараты калибра 533 миллиметра.
© РИА Новости / Андрей СтанавовРеактивный бомбомет РБУ-6000 и установка вертикального пуска ракет "Калибр-НК" на фрегате "Адмирал Макаров"
Реактивный бомбомет РБУ-6000 и установка вертикального пуска ракет "Калибр-НК" на фрегате "Адмирал Макаров"
Последний борт
Для Военно-морского флота построили двадцать больших противолодочных кораблей проекта 61. Все они заступили на службу до 1970-х. Половина базировалась на Черноморском флоте, остальные распределили между Северным, Тихоокеанским и Балтийским флотами.
Модернизация началась уже в ходе строительства серии. "Шестьдесятпервые" оснащали еще более мощным вооружением и радиолокационным оборудованием нового поколения, увеличивали водоизмещение и автономность плавания. В конце 1980-х пять модернизированных БПК были поставлены индийским ВМС. Эти "вымпелы" — первые крупные советские боевые корабли, проданные за рубеж.
Не обошлось в истории проекта и без потерь. В 1974-м недалеко от Севастополя погиб БПК "Отважный". Корабль встал на рейд после учений Черноморского флота, ожидая прибытия на борт командования. Но утром 30 августа после объявления учебно-боевой тревоги самопроизвольно сработали сначала маршевый двигатель одной из зенитных ракет, а затем и двигатель ее стартовой ступени. В погребе с боеприпасами начался пожар, прогремели несколько мощных взрывов, в том числе взорвался авиационный боезапас и пять тонн керосина. Спасти корабль не удалось — он затонул на глубине 125 метров. Из 287 моряков, находившихся на борту, погибли 24.
Гибель большого противолодочного корабля проекта 61 "Отважный"
Гибель большого противолодочного корабля проекта 61 "Отважный"
У военных были большие планы на модернизацию БПК проекта 61 и их дальнейшую службу. Однако все они так и не были реализованы. После распада СССР восемнадцать противолодочников поочередно списали и разрезали на металл. Повезло лишь одному — БПК "Сметливый". Построенный среди последних в серии, он успел пройти глубокую модернизацию. Корабль до сих пор в строю и несет службу на Черноморском флоте. Несмотря на солидный возраст, "Сметливый" активно выполняет учебные и боевые задачи, в том числе в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.
© РИА Новости / Геннадий Дианов / Перейти в фотобанкВоенно-морская база Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе
Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе