Пресс-конференция о контроле качества и безопасности медицинской помощи

Участники:
- руководитель Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Андрей ПЛУТНИЦКИЙ;
- заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Роман КУРЫНИН;
- начальник отдела контроля реализации программ лекарственного обеспечения и обращения медицинских изделий Рафаэль СААКОВ;
- главный врач Московской областной станции скорой помощи и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Олег КАКУРИН.
К участию также приглашены представители Министерства здравоохранения Московской области, Департамента здравоохранения города Москвы, Следственного комитета России.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню безопасности пациента, который отмечается 17 сентября. Куда обращаться, если медицинская помощь была оказана некачественно? Что делать, если пациенту полагаются льготные лекарства, но он их не получает? Как понять, что при лечении пациента используются качественные медицинские изделия и материалы?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Андрей ПЛУТНИЦКИЙ;
- заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Роман КУРЫНИН;
- начальник отдела контроля реализации программ лекарственного обеспечения и обращения медицинских изделий Рафаэль СААКОВ;
- главный врач Московской областной станции скорой помощи и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Олег КАКУРИН.
К участию также приглашены представители Министерства здравоохранения Московской области, Департамента здравоохранения города Москвы, Следственного комитета России.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню безопасности пациента, который отмечается 17 сентября. Куда обращаться, если медицинская помощь была оказана некачественно? Что делать, если пациенту полагаются льготные лекарства, но он их не получает? Как понять, что при лечении пациента используются качественные медицинские изделия и материалы?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/