Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T10:50Z
https://ria.ru/20190916/1558597778.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о контроле качества и безопасности медицинской помощи

10:49 16.09.2019 (обновлено: 10:50 16.09.2019)
17
16 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная контролю качества и безопасности медицинской помощи.
Участники:
- руководитель Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Андрей ПЛУТНИЦКИЙ;
- заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Роман КУРЫНИН;
- начальник отдела контроля реализации программ лекарственного обеспечения и обращения медицинских изделий Рафаэль СААКОВ;
- главный врач Московской областной станции скорой помощи и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Олег КАКУРИН.

К участию также приглашены представители Министерства здравоохранения Московской области, Департамента здравоохранения города Москвы, Следственного комитета России.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню безопасности пациента, который отмечается 17 сентября. Куда обращаться, если медицинская помощь была оказана некачественно? Что делать, если пациенту полагаются льготные лекарства, но он их не получает? Как понять, что при лечении пациента используются качественные медицинские изделия и материалы?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном
РИА
Новости
Вулкан Менделеева на острове Кунашир
На Кунашире завершились переговоры с японской стороной по утилизации мусора
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
В Минобороны рассказали о задачах учений "Центр-2019"
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Лента
новостей
Рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги
Рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
Автомобиль полиции
В Москве насильник четыре дня удерживал школьницу у себя дома, сообщили СМИ
Бассейн
В Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
"Вне трэша": Волочкова показала танец, который готовила для свадьбы Собчак
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Спящий мужчина
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
Лента новостейМолния