На Крите обезвредили преступную группировку, занимавшуюся торговлей оружием

АФИНЫ, 15 сен - РИА Новости. Греческая полиция обезвредила преступную группировку, занимавшуюся нелегальным ввозом и торговлей оружием и боеприпасами, арестованы шесть человек, изъято четыре автомата Калашникова и 122 тысячи патронов, сообщает полиция.
Расследование длилось несколько месяцев, завершающая операция прошла в субботу на Крите, говорится в сообщении.
© Фото : Национальная полиция ГрецииПолиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции
Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции
Оружие и боеприпасы ввозили из Албании. С ноября 2018 года эта преступная группа осуществила четыре поставки.
В субботу в Ханье был задержан грузовой автомобиль, прибывший на пароме. При проверке в нем обнаружены четыре автомата Калашникова, шесть магазинов к ним, 122 566 патронов, запчасти.
В рамках масштабной операции было возбуждено уголовное дело в отношении одиннадцати граждан Греции и пяти иностранцев. Арестованы шесть греческих граждан. Дома у них в ходе обысков найдено боевое и охотничье оружие, патроны, множество мобильных телефонов и телефонных карт. Конфискованы легковые и грузовые автомобили, использовавшиеся для преступной деятельности.
© Фото : Национальная полиция ГрецииПолиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции
Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции
Полиция полагает, что преступники могли получить 232 тысяч евро дохода от незаконной торговли задержанной партией оружия и боеприпасов.