На Крите обезвредили преступную группировку, занимавшуюся торговлей оружием

Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции

Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции

АФИНЫ, 15 сен - РИА Новости. Греческая полиция обезвредила преступную группировку, занимавшуюся нелегальным ввозом и торговлей оружием и боеприпасами, арестованы шесть человек, изъято четыре автомата Калашникова и 122 тысячи патронов, сообщает полиция.

Расследование длилось несколько месяцев, завершающая операция прошла в субботу на Крите, говорится в сообщении.

© Фото : Национальная полиция Греции Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции © Фото : Национальная полиция Греции Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции

Оружие и боеприпасы ввозили из Албании. С ноября 2018 года эта преступная группа осуществила четыре поставки.

В субботу в Ханье был задержан грузовой автомобиль, прибывший на пароме. При проверке в нем обнаружены четыре автомата Калашникова, шесть магазинов к ним, 122 566 патронов, запчасти.

В рамках масштабной операции было возбуждено уголовное дело в отношении одиннадцати граждан Греции и пяти иностранцев. Арестованы шесть греческих граждан. Дома у них в ходе обысков найдено боевое и охотничье оружие, патроны, множество мобильных телефонов и телефонных карт. Конфискованы легковые и грузовые автомобили, использовавшиеся для преступной деятельности.

© Фото : Национальная полиция Греции Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции © Фото : Национальная полиция Греции Полиция разоблачила группу, занимавшуюся торговлей оружием, на острове Крит в Греции