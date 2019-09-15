В Красноярске кинологи прибыли в поврежденный хлопком дом

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Группа разминирования и кинологи выясняют причины хлопка в десятиэтажном доме в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Было эвакуировано 37 человек, в том числе 10 детей. Спасатели направили комплекс "Стрела-П" для обследования повреждений дома. В МЧС отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения - вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов и пять машин. В мэрии сообщили, что угрозы обрушения нет, а на месте уже вставляют стекла.
"К месту происшествия прибыла группа разминирования Росгвардии для проведения осмотра и выяснения причин взрыва, работает кинологический расчет", - говорится в сообщении.
К месту происшествия направлены два автобуса для размещения эвакуированных, от размещения в пункте временного размещения жители отказались. Всего в двух подъездах проживают 60 человек, в том числе 11 детей. На месте происшествия работают 65 человек, 20 единиц техники.