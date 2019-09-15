В Красноярске кинологи прибыли в поврежденный хлопком дом

Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Было эвакуировано 37 человек, в том числе 10 детей. Спасатели направили комплекс "Стрела-П" для обследования повреждений дома. В МЧС отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения - вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов и пять машин. В мэрии сообщили, что угрозы обрушения нет, а на месте уже вставляют стекла.