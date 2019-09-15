В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудник полиции во внеслужебное время спас мужчину, на которого напали с ножом в торговом центре в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Хабаровску старший сержант полиции Константин Федоренко во внеслужебное время в торговом центре задержал злоумышленника, который ранил ножом одного из посетителей", - сказала Волк.

Она сообщила, что поздно вечером в магазине злоумышленник, выкрикивая угрозы и оскорбления, напал на мужчину и ударил его ножом. Полицейский выбил оружие из рук нападавшего и задержал его. Также он оказал раненому первую помощь. Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали.