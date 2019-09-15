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РИА Новости

В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ

12:35 15.09.2019
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотрудник полиции во внеслужебное время спас мужчину, на которого напали с ножом в торговом центре в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Хабаровску старший сержант полиции Константин Федоренко во внеслужебное время в торговом центре задержал злоумышленника, который ранил ножом одного из посетителей", - сказала Волк.
Она сообщила, что поздно вечером в магазине злоумышленник, выкрикивая угрозы и оскорбления, напал на мужчину и ударил его ножом. Полицейский выбил оружие из рук нападавшего и задержал его. Также он оказал раненому первую помощь. Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали.
Уточняется, что задержанный – ранее судимый за разбой местный житель – доставлен в полицию. Возбуждено дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина заключен под стражу.
Инспектор дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю лейтенант полиции Вячеслав Размашкин
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Ирина ВолкМВД РФХабаровский крайПроисшествия
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