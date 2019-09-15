Синоптики предупредили москвичей о резких колебаниях давления

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Москвичей на следующей неделе ожидают резкие колебания атмосферного давления, сообщается на портале "Метеовести".
"По столице пройдет барическая "пила" - резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что если в воскресенье показания барометров будут еще близкими к норме – 745 миллиметров ртутного столба, то в начале недели ожидается резкое падение давления.
"В понедельник-вторник-среду показания барометров окажутся на самом дне – 733 миллиметра ртутного столба, а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям", - говорится в сообщении.