Синоптики предупредили москвичей о резких колебаниях давления

"По столице пройдет барическая "пила" - резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что если в воскресенье показания барометров будут еще близкими к норме – 745 миллиметров ртутного столба, то в начале недели ожидается резкое падение давления.