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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о резких колебаниях давления

10:59 15.09.2019 (обновлено: 12:50 15.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Москвичей на следующей неделе ожидают резкие колебания атмосферного давления, сообщается на портале "Метеовести".
"По столице пройдет барическая "пила" - резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей", - говорится в сообщении.
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Так, отмечается, что если в воскресенье показания барометров будут еще близкими к норме – 745 миллиметров ртутного столба, то в начале недели ожидается резкое падение давления.
"В понедельник-вторник-среду показания барометров окажутся на самом дне – 733 миллиметра ртутного столба, а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям", - говорится в сообщении.
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