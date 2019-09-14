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РИА Новости

СМИ раскрыли подробности лечения Заворотнюк

20:02 14.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Врачи диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга примерно полгода назад. Об этом пишет "МК".
Артистка страдала от головных болей и рвоты по утрам, однако списывала эти симптомы на стресс или отравление. Из-за этого она обратилась к онкологам слишком поздно, утверждается в статье.
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У Заворотнюк диагностировали глиому — самую распространенную опухоль головного мозга. Ей провели химиолучевую терапию, однако лечение не принесло желаемых результатов. Тогда Заворотнюк обратилась к зарубежным врачам. Однако их методы борьбы с заболеванием тоже не помогли, поэтому актриса решила вернуться в Россию, пишет газета.
В течение всего этого времени опухоль продолжала прогрессировать, а обезболивающие перестали помогать. Заворотнюк обращалась в онкоцентр имени Блохина и НИИ нейрохирургии имени Бурденко, однако врачи сообщили ей, что операция возможна лишь в паллиативных целях.
По информации издания, неделю назад актриса приехала в частную профильную клинику на юге Москвы. Прием гормональных препаратов привел к отекам и лишнему весу. Врачи отметили у пациентки нарушение походки, что свидетельствует об увеличении опухоли. Медики пришли к выводу, что специализированное лечение уже не показано. Поэтому артистку перевели в другую больницу, уступающую в онкологическом профиле.
Сейчас Заворотнюк находится в медикаментозной коме в кругу родственников и под наблюдением врачей.
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Шоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкМоскваОбщество
Популярные комментарии
Из всей этой истории напрашивается два вывода: 1) в России медицина ничуть не хуже, чем за границей, а во многих случаях даже лучше. И дешевле. 2) лучше обращаться в проверенные центральные клиники, а не в частные шарашкины конторы.
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