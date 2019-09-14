В Гонконге 25 человек пострадали на акциях протеста

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали в результате демонстраций и митингов в Гонконге в субботу, сообщает телерадиокорпорация Двадцать пять человек пострадали в результате демонстраций и митингов в Гонконге в субботу, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на медицинское управление.

В субботу в Гонконге произошел конфликт между протестующими и их противниками. Все началось с нескольких драк в торговом центре Amoy Plaza. Человек с флагом КНР в руках ударил другого, в маске. В ответ люди в масках атаковали его зонтиками. Затем на место прибыла полиция по борьбе с беспорядками, загородила вход в торговый центр и задержала нескольких человек. Кроме того, жители собирались и в других районах.

Всего на различных демонстрациях и митингах пострадали 25 человек, их госпитализировали. Большинство из них в стабильном состоянии.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в конце августа заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.