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РИА Новости

В Гонконге 25 человек пострадали на акциях протеста

17:58 14.09.2019
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© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстранты на акции протеста в Гонконге
Демонстранты на акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Демонстранты на акции протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали в результате демонстраций и митингов в Гонконге в субботу, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на медицинское управление.
В субботу в Гонконге произошел конфликт между протестующими и их противниками. Все началось с нескольких драк в торговом центре Amoy Plaza. Человек с флагом КНР в руках ударил другого, в маске. В ответ люди в масках атаковали его зонтиками. Затем на место прибыла полиция по борьбе с беспорядками, загородила вход в торговый центр и задержала нескольких человек. Кроме того, жители собирались и в других районах.
Всего на различных демонстрациях и митингах пострадали 25 человек, их госпитализировали. Большинство из них в стабильном состоянии.
Участники акции протеста в Гонконге
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в конце августа заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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