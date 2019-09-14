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РИА Новости

Глава МИД Словакии выступил за соблюдение "формулы Штайнмайера"

17:27 14.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак . Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. "Формула Штайнмайера" является пособием для правильного выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, считает министр иностранных дел Словакии, которая председательствует в ОБСЕ, Мирослав Лайчак.
Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет". По его мнению, решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран-участниц "нормандского формата".
"Для меня возвращение доверия – это полная реализация минских соглашений, если это будет сделано прозрачно и подотчетно, то есть чтобы не было никаких игр вокруг этого. У нас даже есть пособие, как правильно читать минские соглашения – это "план Штайнмайера". Я думаю, это хорошая база для продолжения работы (по урегулированию ситуации в Донбассе – ред.)", - сказал Лайчак в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Леонид Пасечник
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассМИД СловакииМирослав ЛайчакФранк-Вальтер ШтайнмайерЛеонид КучмаМИД ГерманииГерманияСловакияКиевУкраинаВ мире
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