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РИА Новости

Стартовала общероссийская акция "Сохраним лес"

17:19 14.09.2019 (обновлено: 17:21 14.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевВысадка саженцев деревьев
Высадка саженцев деревьев
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. 14 сентября десятки тысяч жителей России вместе со звездами театра, кино и шоу-бизнеса и представителями власти дали старт общенациональной кампании по восстановлению лесов "Сохраним лес", которая впервые проводится в рамках национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
Всего в рамках осеннего экомарафона, который продлится до 31 октября, планируется высадить как минимум 30 миллионов деревьев.
"Иркутск – мой родной город, конечно, я не мог остаться в стороне от акции по высадке леса, которая проходила в Иркутской области. Мы много говорим о том, насколько важно беречь и сохранять наше природное богатство, и вот прекрасная возможность продемонстрировать это не только на словах, но и на деле, особенно после тех страшных пожаров, которые произошли этим летом", – сказал всемирно известный музыкант, пианист-виртуоз Денис Мацуев.
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Особое внимание в рамках кампании уделено регионам, для которых проблема лесовосстановления наиболее актуальна: Иркутской области, Красноярскому и Забайкальскому краям, республикам Бурятия и Якутия, а также Архангельской области. Именно туда 14 сентября на высадку деревьев наряду с местными жителями, добровольцами, представителями общественных организаций и органов власти приехали звезды кино, театра, ТВ и шоу-бизнеса.
"Для меня огромное счастье и большая ответственность оказаться здесь, в Якутии, на акции по восстановлению леса. Мне кажется, для любого человека очень важно построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево, поэтому мы не ограничимся одной сосной, а будем сажать и сеять массово. Главное, чтобы эта акция не стала единичной", – отметил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.
Также в кампании в разных регионах России приняли участие режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, актер театра и кино Игорь Петренко, телеведущий Артем Шалимов.
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В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб: все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети "ВКонтакте", где с помощью геолокации можно найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки. Там же указано количество деревьев, виды саженцев и контакты ответственного лица. Приехать посадить саженцы может каждый желающий.
Кампания "Сохраним лес" станет частью традиционной ежегодной акции "Живи, лес!", которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас восстанавливается только 62% лесов, через пять лет этот показатель должен составлять 100%. Таким образом в стране будет формироваться новая культура экологически ответственного поведения.
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Никита ВысоцкийДмитрий ГуберниевМинприродыДенис МацуевРоссияОбщество
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