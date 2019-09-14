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РИА Новости
Культура

Садальский прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

16:55 14.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Анастасия Заворотнюк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актер Станислав Садальский на фоне сообщений об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк рассказал, что не может выйти с ней на связь. Об этом сообщает "Звезда".
По словам Садальского, он боится звонить актрисе, поэтому написал ей сообщение. Однако Заворотнюк его даже не прочитала.
Собеседник телеканала призвал не полагаться на слова продюсера группы "Ласковы май" Андрея Разина, заявившего, что у артистки последняя стадия рака головного мозга.
"Хотелось бы верить, что это вообще все вранье", — заявил Садальский.
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Раннее в СМИ появилась сообщения о том, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. При этом ее концертный директор Стас Христов заявил, что с ней "все нормально". Актриса отказалась комментировать слухи о болезни, но подтвердила, что не может выступать.
В пятницу ряд изданий написали, что Заворотнюк экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы. Директор артистки заверил, что она скоро сама прокомментирует состояние своего здоровья в эфире одного из федеральных телеканалов. Позднее СМИ сообщили, что телеведущую ввели в медикаментозную кому.
Как написал в инстаграме Андрей Разин, у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга. Откуда у него эти сведения, неизвестно. Позднее в интервью "КП" продюсер заявил, что врачи "бессильны".
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