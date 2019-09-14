В ДРК задержали экс-главу минздрава за присвоение денег на борьбу с Эболой

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Полиция задержала бывшего министра здравоохранения Демократической республики Конго (ДРК) Оли Илунгу Каленгу по делу о присвоении государственных средств, выделенных на борьбу с эпидемией Эбола, сообщает издание Полиция задержала бывшего министра здравоохранения Демократической республики Конго (ДРК) Оли Илунгу Каленгу по делу о присвоении государственных средств, выделенных на борьбу с эпидемией Эбола, сообщает издание Actualite со ссылкой на полицию.

В июле Каленга ушел в отставку в знак несогласия с политикой руководства страны в области борьбы с лихорадкой Эбола. После этого власти запретили бывшему министру здравоохранения покидать территорию страны.

По информации издания, экс-министр планировал тайно покинуть страну, "чтобы избежать правосудия". В связи с этим 14 сентября полиция задержала Илунгу.

Согласно данным представительства ВОЗ в стране, лихорадка унесла жизни 2015 человек за 13 месяцев.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.