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РИА Новости

В ДРК задержали экс-главу минздрава за присвоение денег на борьбу с Эболой

16:18 14.09.2019
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© Фото : PetterLundkvistАэропорт Киншаса
Аэропорт Киншаса
© Фото : PetterLundkvist
Аэропорт Киншаса. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Полиция задержала бывшего министра здравоохранения Демократической республики Конго (ДРК) Оли Илунгу Каленгу по делу о присвоении государственных средств, выделенных на борьбу с эпидемией Эбола, сообщает издание Actualite со ссылкой на полицию.
В июле Каленга ушел в отставку в знак несогласия с политикой руководства страны в области борьбы с лихорадкой Эбола. После этого власти запретили бывшему министру здравоохранения покидать территорию страны.
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По информации издания, экс-министр планировал тайно покинуть страну, "чтобы избежать правосудия". В связи с этим 14 сентября полиция задержала Илунгу.
Согласно данным представительства ВОЗ в стране, лихорадка унесла жизни 2015 человек за 13 месяцев.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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