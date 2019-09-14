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РИА Новости

В Ираке задержали террористов, планировавших теракт против шиитов

16:12 14.09.2019
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© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий иракской армии на огневой позиции в Мосуле
Военнослужащий иракской армии на огневой позиции в Мосуле
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Военнослужащий иракской армии на огневой позиции в Мосуле. Архивное фото
ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Иракские силовики сообщили в субботу о задержании шести террористов, планировавших теракт против паломников-шиитов.
"Службы безопасности города Самарра смогли задержать сеть террористов, состоящую из шестерых преступников, планировавших осуществить теракт во время паломничества Арбаин", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Ирака. Шиитское траурное паломничество Арбаин в этом году запланировано на 19-20 октября.
Отмечается, что в составе террористической ячейки была жена одного из террористов, базирующегося в Сирии.
В отношении задержанных проводятся необходимые юридические процедуры.
Ранее оперативное командование Багдада сообщало, что 78 человек задержаны в Ираке с августа по подозрению в планировании терактов в дни празднования шиитского праздника Ашура.
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