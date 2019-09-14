Протестующие в Гонконге используют для атак зонтики

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около сотни полицейских выстроились в линию обороны у жилого комплекса Tin Chung Court и вступили в конфронтацию с собравшимися там жителями Гонконга, сообщает телерадиокорпорация Около сотни полицейских выстроились в линию обороны у жилого комплекса Tin Chung Court и вступили в конфронтацию с собравшимися там жителями Гонконга, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Полиция выступила против организованного во второй половине дня митинга, но несколько сотен человек все равно вышли на улицы. Они начали шествие с парка Тин Сау Роад и дошли до станции Чунг Фу, где столкнулись с полицией. Обе стороны светят друг в друга лазерными указками и электрическими фонарями,

Ранее в субботу произошли столкновения между протестующими и их противниками. Все началось с нескольких драк в торговом центре Amoy Plaza. Человек с флагом КНР в руках ударил другого, в маске. В ответ люди в масках атаковали его зонтиками. Затем на место прибыла полиция по борьбе с беспорядками, загородила вход в торговый центр и задержала нескольких человек. Одна девушка пострадала.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в конце августа заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.